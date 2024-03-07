روسيا تبلغ سفير أمريكا بالتصدي لأي محاولات للتدخل في شؤونها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، استدعاء السفيرة الأمريكية لدى موسكو، وأبلغتها بأنّ روسيا ستتصدى لأي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية حتى من خلال طرد الدبلوماسيين، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية، أنّها أبلغت سفيرة واشنطن لدى موسكو بأنّ 3 منظمات غير حكومية أمريكية غير مرغوب فيها في البلاد، وسلمت السفيرة الأمريكية لدى موسكو مذكرة تطالبها بالتوقف عن الترويج لأنشطة هذه المنظمات غير الحكومية وإزالة قائمة مشاريعها من موقع البعثة الدبلوماسية.