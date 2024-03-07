وفد وزاري يزور عددا من قرى العريش ورفح لتقديم المساعدات كتب: منة شبانة 04:13 م | الخميس 07 مارس 2024 وفد وزاري زار وفد وزاري عددا من قرى العريش ورفح لتقديم مجموعات من المساعدات. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: جانتس أكد أن إسرائيل لن تتراجع عن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية شكري: نحذر من النوايا الإسرائيلية لتنفيذ أعمال عسكرية في رفح الفلسطينية نقل جثامين 12 شهيدا من خان يونس إلى مستشفى النجار في رفح الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقة مطار غزة المدمر شرقي رفح الفلسطينية رفح بقلم منة شبانة