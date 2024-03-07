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دراما المتحدة

وفد وزاري يزور عددا من قرى العريش ورفح لتقديم المساعدات

كتب:

منة شبانة
04:13 م | الخميس 07 مارس 2024
وفد وزاري

وفد وزاري

زار وفد وزاري عددا من قرى العريش ورفح لتقديم مجموعات من المساعدات.

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