مكون ضروري عند عمل الطعمية في المنزل.. «مش هتشرب زيت تاني»

تعد الطعمية من الوصفات الأساسية على مائدة الإفطار، ويزداد تناولها خلال شهر رمضان، إذ يحب بعض الناس تناولها على السحور وإعدادها في المنزل بالكامل على نحو يجعلها أفضل من الجاهزة، لذا يمكن اتباع بعض الخطوات عند تحضيرها للحصول على نفس نتيجة المطاعم والعربات الشهيرة.

ونصحت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المُذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، بضرورة إضافة ملعقة من البيكنج صودا، لإضافة مذاق مميز للطعمية يجعلها مثل التي تباع في المطاعم.

طريقة عمل الطعمية

المقادير

كوب فول مدشوش.

بصلة كبيرة.

خمسة فصوص من الثوم.

شبت وبقدونس.

كزبرة خضراء

ملح وكمون.

كزبرة ناعمة.

شطة.

ملعقة بيكنج صودا.

طريقة تحضير الطعمية في المنزل

انقعي الفول المدشوش ليلة كاملة.

ضعي في إناء به ماء، بقية المكونات من البصل والثوم والشبت.

ضيفي الكزبرة الخضراء والبقدونس والملح والكمون.

ضعي الشطة على المكونات السابقة واضربيها في الخلاط.

للحصول على قوام العجينة المتماسك الهش، ضيفي بكينج صودا.

قلبي العجينة لمدة ساعة على الأقل.

شكليها على هيئة أقراص.

ضعيها بالزيت على نار متوسطة حتى تمام النضج.

طريقة أخرى لعمل عجينة الطعمية

- المقادير

بصل.

كزبرة خضراء.

ملعقة كمون.

ملعقة كزبرة.

ملعقة ملح.

بقدونس.

ثوم مهروس.

ملعقة بيكنج باودر

- خطوات عمل الطعمية

انقعي الفول داخل الماء لمدة ليلة كاملة.

افرمي البصل في المفرمة حتى يصبح ناعمًا.

ضعي البصل في الخلاط الكهربائي مع الفول.

ضعي البهارات على الخليط.

ضيفي الملح والكمون والكزبرة.

ضعي البيكنج باودر على الخليط.

ثم اعديها لأسرتك.

وتضاف ملعقة من البيكنج صودا المذابة في كوب من الماء، لإعطاء قوام جيد ومتماسك للطعمية، وإضفاء اللون الأخضر عليها وعدم امتصاص الزيت.