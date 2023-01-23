الشيف اللبنانية عبير الصغير لـ dmc: الطعمية المصرية لها مذاق خاص والكشري حكاية

مقاطع فيديو، من رحلتها إلى مصر، انتشرت بشكل كبير عبر تطبيق «تيك توك»، ومواقع التواصل المختلفة، تظهر العادات الأصيلة للشعب، وتبرز معالم الدولة، دعت خلالها الجميع لزيارة البلد الذي يضم آلاف الأماكن السياحية، ودشنت حملة تحت عنوان «Come To Egypt»، أي «تعالى إلى مصر»، جعلت الشيف اللبنانية عبير الصغير، تخطف الأنظار إليها، خلال الأيام القليلة الماضية.

قالت عبير الصغير، شيف وبلوجر لبنانية، تروج للدولة المصرية عبر السوشيال ميديا، إن مصر أول دولة تروج لها: «زرت مصر لأنني كنت أود التعرف عليها، وبذلت كل جهدي حتى تحدث مقاطع الفيديو الخاصة بي تأثيرا كبيراوالطعمية لها مذاق خاص والكشري ولا أروع من كدة».

جولة سياحية رائعة في مصر

وأضاف «الصغير»، خلال مداخلة عبر تطبيق zoom، مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، على قناة «dmc»: «نزلت الشوارع مثل شارع المعز وشارع الحسين وإمبابة والأهرامات ونهر النيل، وبخاصة المناطق الشعبية، عموما تجربة زيارتي في مصر رائعة للغاية، أتمنى أنْ أكرر الزيارة، أحببت مصر كثيرا وشعرت بالسعادة الغامرة، لأن الناس على طبيعتها، بلد مفرحة أكثر من الأماكن شديدة التطور».

جمال المطبخ المصري

وتابعت الشيف اللبنانية: «أحببت الطعمية المصرية فهي لها مذاق خاص والفول والخبز، بالإضافة إلى الكشري فهو أكلة رائعة وحكاية، أحب مصر كثيرًا، لأنها بسيطة، لذلك كانت بساطة الفيديو أمرا مهما للغاية، المطبخ المصري رائع وبيشبع، لكن الأكل اللبناني جميل بس مش بيشبع لأنه خفيف».