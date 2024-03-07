إسبانيا تعلن تخصيص 20 مليون يورو لدعم وكالة أونروا كتب: منتصر سليمان 07:28 م | الخميس 07 مارس 2024 قطاع غزة _ صورة أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، أن إسبانيا تعلن تخصيص 20 مليون يورو لدعم وكالة أونروا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إصابة 5 فلسطينيين بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا شمالي قطاع غزة استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بسبب قصف الاحتلال منزلا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة وزير الخارجية البريطاني: يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة الولايات المتحدة: نفذنا عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية شمال غزة نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في غزة غزة قطاع غزة وكالة أونروا إسبانيا بقلم منتصر سليمان