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دراما المتحدة

إسبانيا تعلن تخصيص 20 مليون يورو لدعم وكالة أونروا

كتب:

منتصر سليمان
07:28 م | الخميس 07 مارس 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، أن إسبانيا تعلن تخصيص 20 مليون يورو لدعم وكالة أونروا.

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