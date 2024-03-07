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دراما المتحدة

وزير الخارجية البريطاني: يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة

كتب:

أحمد العانوسي
05:53 م | الخميس 07 مارس 2024
ديفيد كاميرون

ديفيد كاميرون

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أكد خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأشار إلى أنه ناقش سبل إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة برًا وبحرا وجوا، مضيفا: «نؤكد الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وتعزيز السلام».

500 شاحنة مساعدات يوميا

ونوه بأنه يجب إدخال 500 شاحنة مساعدات يوميًا إلى قطاع غزة وضمان إيصالها، كما يجب العمل على الوصول إلى صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بقطاع غزة.

وتابع: «يجب تسهيل عمل طواقم الأمم المتحدة في قطاع غزة».

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