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دراما المتحدة

المنسق الأممي لعملية السلام يدين قرار إسرائيل بناء 3400 وحدة بمستوطنات الضفة الغربية

كتب:

أحمد العانوسي
09:05 م | الخميس 07 مارس 2024
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، يدين قرار إسرائيل بناء 3400 وحدة بمستوطنات الضفة الغربية، ويؤكد أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأشار إلى أنه على إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والامتناع عن الأعمال الاستفزازية، مؤكدًا أن التوسع الاستيطاني يؤدي إلى تفاقم الصراع ويزيد ترسيخ الاحتلال بالضفة الغربية. 

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