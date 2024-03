تفاصيل إسقاط واشنطن 38 ألف وجبة على قطاع غزة خلال الساعات الماضية

شارك الجيش الأمريكي، الخميس، في إنزال مساعدات إنسانية جوية عاجلة على شمال قطاع غزة، بالاشتراك مع القوات الأردنية، وذلك للتخفيف من الأزمة الحادة التي يعاني منها سكان القطاع، وهي العملية الثالثة التي ينفذها الجيش الأمريكي بالاشتراك مع الأردن لإيصال المساعدات لقطاع غزة في أقل من أسبوع.

وجاء ذلك عبر بيان نشره الجيش الأمريكي عبر منصة «إكس»، أعلن فيه إسقاط أكثر من 38 ألف وجبة طعام، قائلا: «مجموعة من جنود الجيش الأمريكي المتخصصين في توصيل المساعدات الجوية الإنسانية بالاشتراك مع طائرات أردنية، ألقت أكثر من 38 ألف وجبة طعام، وهو ما يوفر المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في شمال غزة»، وأضاف البيان أن هذه العملية هي جزء من عمليات إنزال جوي كثيرة، كما أنه يواصل العمل على إرسال المزيد من المساعدات.

USCENTCOM Conducts Combined Humanitarian Airdrops into Gaza



U.S. Central Command and the Royal Jordanian Air Force conducted a combined humanitarian assistance airdrop into Northern Gaza on March 7, 2024, at 3:20 p.m. (Gaza time) to provide essential relief to civilians in Gaza… pic.twitter.com/X3yUdLmnHu