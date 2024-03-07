«مصر الخير»: وزعنا 350 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة حتى الآن

قال أحمد علي المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إنّ شهر رمضان هذا العام يمثل الموسم الـ12 للمؤسسة، لافتا إلى أن سير برنامج كل عام، يتم من خلال قياس أثر نهاية كل موسم، من ناحية مدى رضا العملاء عن جودة الخدمات التي تُقدم، وقياس مدى تطلعاتهم للعام القادم، وبناءً عليه يتم تصميم حملة العام الحالي.

حملة إفطار صائم

وأضاف «علي» خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على شاشة «الحياة»، أنّ حملة إفطار صائم هذا العام لها 3 مراحل، أولا مرحلة ما قبل رمضان وتتضمن المواد الجافة، ومرحلة أثناء رمضان وبها الوجبات المطهية وكفارة الصيام، ومرحلة نهاية رمضان والتي بها زكاة الفطر وملابس عيد الفطر.

وأوضح: «كل مرحلة متقسم فيها مجموعة من المنتجات، والمرحلة الأولى الخاص بالمواد الجافة بنقسمها كارتونة أو كارت لان في عملاء بتحتاج كارتونة توزعها، لأن الكارتونة التي تصل للمتبرع هي نفسها التي تصل للمستحق».

منظومة الخدمات تقوم على مفهوم حفظ كرامة كل عميل

وتابع، أنّه جرى توزيع حتى الآن ما يزيد عن 350 ألف كرتونة على الأسر المستحقة، تجهيزا لدخول موسم الإفطار، مضيفا أن كل منظومة الخدمات تقوم على مفهوم حفظ كرامة كل عميل، حتى لا يهان في حصوله على الخدمة، وهو استحقاق يتم من خلال بحث اجتماعي بالكامل، لايصال الكرتونة إلى الجمعية الشريكة حتى حلول شهر رمضان، ويتم توزيعها على المستحق.