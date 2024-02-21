«تعليم مطروح»: مؤسسة مصر الخير تدعم عدة مدارس في الصحراء الغربية

التقي عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بوفد من مؤسسة مصر الخير، يضم الدكتور وليد أحمد مدير إدارة الإتاحة التعليمية بالمؤسسة، وعلاء عافية مدير مكتب مطروح، وسحر صفوت مدير الدعم الفني، ومحمد صلاح منسق المشروعات، ومصطفى محمد علي مسؤول تنفيذي بالمؤسسة، وذلك بمقر ديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية وإيهاب أنور مدير إدارة المشاركة المجتمعية، وأيمن شومان القائم بأعمال وكيل إدارة مطروح التعليمية، وموجهي عموم الأنشطة التربوية.

تعاون بين «تعليم مطروح» و«مصر الخير»

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، دعم مؤسسة مصر الخير للمدارس المجتمعية في الصحراء بالقرب والنجوع، في ظل تعاون بينها وبين مديرية التربية والتعليم بمطروح، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الذي يحرص دومًا على تعزيز أواصر التعاون بين المديرية ومصر الخير، في ضوء تفعيل منظومة المشاركة المجتمعية بالقطاع التعليمي خاصة، وفي كل المؤسسات الحكومية بالمحافظة بصفة عامة.

إنشاء مدرسة القلب الكبير

واستعرض اللقاء، أطر التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم بمديرية مطروح ووفد مؤسسة مصر الخير، والإجراءات التنفيذية الخاصة بالدعم اللوجستي لمدرسة القلب الكبير الابتدائية بمنطقة الزيات شرق المحافظة، التي تولت إنشائها المؤسسة قبل افتتاحها خلال الأيام المقبلة.

تعظيم استفادة طلاب المدرسة من الوسائل التكنولوجية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنّ الاجتماع الاستشاري بين التعليم ومصر الخير، ناقش سبل تعاظم استفادة طلاب المدرسة من الوسائل التكنولوجية والتجهيزات الحديثة التي وفرتها المؤسسة بالمدرسة، من خلال التعامل الأمثل مع السبورات الذكية والشاشات التفاعلية وكيفية تحقيق التفاعل الطلابي المنشود مع المحتوى التعليمي.