جرائم دولة الاحتلال تطارد الرئيس الإسرائيلي في هولندا.. ماذا حدث؟

يستعد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى زيارة هولندا الأحد المقبل، لكن المخاوف من اعتقاله بسبب الأحداث الأخيرة التي يشهدها الشرق الأوسط والعدوان الإسرائيلي على غزة قد تؤدي إلى إلغاء الزيارة، وفقًا لما نشرته صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية.

وسبب المخاوف من اعتقال الرئيس الإسرائيلي، هو ما دعا إليه المحامي الهولندي هارون رضا، من حركة 30 مارس، والتي تدعو إلى اعتقال أي شخص متورط في الإبادة الجماعية بغزة.

ما هي حركة 30 مارس؟

وحركة 30 مارس في هولندا، أسسها نشطاء في أوروبا من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة.

أفعال وتصريحات «هرتسوغ» تساهم في حدة الظروف القاسية بغزة

ويؤكد المحامي الهولندي، أن أفعال «هرتسوغ» وتصريحاته العلنية، ساهمت في زيادة حدة الظروف القاسية بقطاع غزة، وأيضًا ارتفاع عدد القتلى، في وقت يبرر فيه الأعمال العدائية التي ترتكبها بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وبحسب وثائق صادرة عن منظمات مثل منظمة العفو الدولية، وبتسيلم، والأونروا، حث «رضا» السلطات الهولندية على اعتقال الرئيس الإسرائيلي بمجرد أن تطأ قدمه الأراضي الهولندية.