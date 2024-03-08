ماذا يعني تغيير «موديز» النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية؟

قال الخبير الاقتصادي محمود إبراهيم، إن تعديل مؤسسة موديز الدولية النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية يعني زيادة تدفق المستثمرين إلى مصر، سواء استثمار مباشر أو غير مباشر، وستصبح نظرتهم لمصر أكثر إيجابية.

وأشار «إبراهيم» إلى أن الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات العالمية يتابعون تصنيفات هذه المؤسسات، وبناء عليها يتخذون قرارًا بالاستثمار في هذا البلد أو ذاك، ومن هنا تأتي أهميتها.

ولفت إلى أن مصر لديها العديد من المقومات التي تجعلها جاذبة للاستثمار في العديد من المجالات خاصة أنها سوق استهلاكي ضخم، وهذه التقارير تساعد في جذب الاستثمارات التي تدعم الاقتصاد المصري.

تعديل النظرة المستقبلية لمصر

وكانت مؤسسة موديز أعلنت تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية، عند تصنيف CAA1، وفقًا لما أعلنته المؤسسة.

سبب تعديل «موديز» للنظرة المستقبلية لمصر

وجاء تعديل «موديز» للنظرة المستقبلية لمصر بسبب القرارت الأخيرة التي أعلنها البنك المركزي، وهي تحريك سعر الصرف الرسمي الخاص بالجنيه المصري، وهو واحد من المطالب الرئيسية للمنظمات الدولية المقرضة، وبالتالي هي نقطة تُحسب لصالح الجهات المفرضة، وبناءً عليها التصنيف الائتماني لمصر تحسن.

وأشار أيضًا الخبير الاقتصادي إلى أن رفع الفائدة 600 نقطة مرة واحدة كان سببًا رئيسيًا في تعديل «موديز» النظرة المستقبلية لمصر، كما أن التشديد النقدي في فترات التضخم يعد مسألة إيجابية من وجه نظر المنظمات المالية الدولية.

ما هي مؤسسة موديز؟

ومؤسسة موديز، هي مؤسسة عالمية تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية.