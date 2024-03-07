أسعار العملات في البنك المركزي المصري وفق آخر تحديث.. الدولار بـ49.56 جنيه

كشف الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، عن أسعار صرف العملات في آخر تحديث اليوم 7 مارس 2024، بعد قرار لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها الاستثنائي أمس، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة.

ونرصد في السطور التالية أسعار العملات في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 7-3-2024.

سعر الدولار في البنك المركزي

- الشراء 49.43 جنيه.

- البيع 49.56 جنيه.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

- الشراء 53.73 جنيه.

- البيع 53.88 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

- الشراء 62.83 جنيه.

- البيع 63.01 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

- الشراء 13.17 جنيه.

- البيع 13.21 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

- الشراء 13.45 جنيه.

- البيع 13.49 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

- الشراء 160.62 جنيه.

- البيع 161.12 جنيه.

سعر دولار أسترالي في البنك المركزي المصري

- الشراء 32.23 جنيه.

- البيع 32.34 جنيه.

يذكر أن سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بعد قرار المركزي المصري أمس، سجل 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم 27.75%.