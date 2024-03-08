«القاهرة الإخبارية» أمريكا دعمت إسرائيل بـ100 صفقة سلاح منذ 7 أكتوبر الماضي

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «لم يعلن منها سوى اثنين فقط.. أمريكا تدعم إسرائيل بـ100 صفقة سلاح منذ بدء العدوان على غزة».

100 صفقة سلاح سرية

وأشار التقرير إلى تأكيد دعم الولايات المتحدة الخفي لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، إذ كشفت وسائل إعلام أمريكية، أنّ واشنطن دعمت تل أبيب بـ100 صفقة سلاح سرية منذ أحداث 7 أكتوبر، لم يعلن منها سوى صفقتين فقط.

وأوضح أنّ الصفقات السرية الأمريكية لإسرائيل، تضمنت آلاف الذخائر الموجهة بدقة والقنابل ذات القطر الصغير والدروع الخارقة للتحصينات والأسلحة الصغيرة والآليات العسكرية وغيرها من المساعدات التي ساهمت في استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن إدارة الرئيس جو بايدن، تجاوزت الكونجرس للموافقة على هذه الحزم من خلال اللجوء إلى سلطة الطوارئ.

الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل

وأكد أن الدعم العسكري الأمريكي لم يقتصر على الصفقات السرية، بل تجاوزها نحو أوروبا، إذ أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، المسؤولين الإسرائيليين أن الولايات المتحدة منعت العديد من الدول الأوروبية من فرض عقوبات على بيع أسلحة لـ تل أبيب.