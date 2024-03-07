رقم صادم.. كم عدد صفقات الأسلحة المرسلة من أمريكا إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر؟

رغم الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشأن العدوان على قطاع غزة، إلا أن الدعم الأمريكي لا يتوقف، إذ كشف تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، موافقة واشنطن على أكثر من 100 صفقة بيع عسكرية لإسرائيل، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي وعملية «طوفان الأقصى».

تفاصيل صفقات الأسلحة الأمريكية لدولة الاحتلال الإسرائيلي

هذه الصفقات، تضمنت ما يلي:

- آلاف الذخائر الموجهة بدقة.

- القنابل ذات القطر الصغير.

- القنابل الخارقة للتحصينات.

- الأسلحة الصغيرة.

- أسلحة أخرى توصف بالفتاكة.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، قالوا إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغت الكونجرس الأمريكي بكل تلك الصفقات، وذلك بشكل سري في اجتماع عقد خلال الآونة الأخيرة.

الإعلان عن صفقتين فقط

وكشفت «واشنطن بوست»، أن الإدارة الأمريكية، أعلنت عن صفقتين فقط، وهما:

- صفقة ذخيرة للدبابات بقيمة 106 ملايين دولار.

- صفقة من المكونات اللازمة لصنع قذائف عيار 155 مليمترًا بقيمة 147.5 مليون دولار.

عشرات الصفقات لم يكشف عنها

لكن عشرات الصفقات الأخرى، لم تكشف الإدارة الأمريكية عنها، وتمت الموافقة عليها سرًا دون أي مناقشات عامة، لأن هذه الصفقات تقع تحت بند الطوارئ، ولا يتطلب إبلاغ الكونجرس بها، وتقع تحت سلطات الرئيس الأمريكي.

وكان ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، وهي الجهة التي تتولى مسؤولية الكشف عن الصفقات والموافقة عليها، قال إن إدارة «بايدن» اتبعت الإجراءات التي حددها الكونجرس، وأبقت الأعضاء على معرفة بالصفقات، حتى عندما لم يكن الإخطار الرسمي أمرًا قانونيًا.

وأوضح «ميلر» أن المسؤولين الأميركيين تواصلوا مع الكونجرس بشأن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل أكثر من 200 مرة منذ بدء العدوان على قطاع غزة.