الأقباط يحتفلون بعيد نياحة البابا كيرلس السادس من دير مارمينا (صور)

شهد دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بكنج مريوط غرب الإسكندرية، إقبالا كبيرا من الأقباط اليوم الجمعة، تزامنا مع ليلة عيد البابا كيرلس السادس.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدا السبت، 9 مارس، بتذكار نياحة القديس البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116، والعيد الـ53 لنياحته والـ11 للاعتراف به قديسا.

ورصدت «الوطن» زيارات كبيرة من الأقباط لدير مارمينا بشكل عام ومزار البابا كيرلس «مدفنه» بشكل خاص، داخل الدير، من أجل نوال البركة وطلب شفاعته لحل الكثير من الأمور.

إجراءات دير مارمينا مع عيد البابا كيرلس السادس

وبسبب الإقبال الكبير على دير مارمينا، تزامنا مع عيد البابا كيرلس السادس، كثفت إدارة الدير من الكشافة الكنسية، بالتحديد اليوم، مع احتفالية عشية العيد، من أجل تسهيل حركة الأقباط، بدءا من مدخل الدير مرورا بالكاتدرائية والمزار.

وجرى نقل بانرات التمجيد لخارج المزار، من أجل إتاحة مساحة داخل المزار لحركة الزائرين، وكذلك صلوات التمجيد للبابا كيرلس السادس خارج المزار.

عشية عيد البابا كيرلس السادس

ويترأس الأنبا كيرلس افا مينا، رئيس دير مارمينا العجائبي، عشية ليلة عيد البابا كيرلس السادس هذا العام، برفقة الآباء الأساقفة وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان والشعب القبطي، في الكاتدرائية الكبرى لدير مارمينا، بالإضافة إلى تطييب مدفن البابا كيرلس السادس بالحنوط.