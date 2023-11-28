دير «مارمينا» يغلق أبوابه 4 أيام أسبوعيا خلال صوم الميلاد في أسيوط

أعلن دير «مارمينا العجايبي» المعلق للرهبان بمركز أبنوب في أسيوط، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق أبوابه 4 أيام أسبوعيًا خلال فترة صوم الميلاد المجيد، والذي ينتهي بعيد الميلاد يوم 7 يناير 2024.

وقال دير مارمينا في بيان له اليوم: «يعتذر الدير عن استقبال الزوار الأفراد أو الرحلات خلال فترة صوم الميلاد المجيد، من يوم الاثنين وحتى الخميس من كل أسبوع، على أن يفتح الدير أبوابه للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد».

وأضاف الدير: «نرجو عدم توقع قبول استثناءات في هذا الأمر».

ويأتي قرار إغلاق دير مارمينا خلال فترة صوم الميلاد المجيد، تماشياً مع قرار عدد من الأديرة القبطية الأرثوذكسية الأخرى، ومنها دير المحرق ودير الشايب ودير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر ودير مارجرجس الرزيقات بالأقصر.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الإثنين، صوم الميلاد المجيد، والذي يستمر لمدة 42 يومًا هذا العام، لأنه يتزامن مع سنة كبيسة. وتختتم الكنيسة صوم الميلاد يوم 7 يناير الموافق عيد الميلاد المجيد.

ويعد صوم الميلاد من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، والتي يسمح فيها بأكل السمك، للتخيفيف عن الأقباط لكثرة الأصوام في الكنيسة إذ يصوموا خلال العام أكثر من 200 يوم، مع الامتناع عن تناول اللحوم والدواجن واللبان.

وجاء في بيان دير مارمينا أن إغلاق الدير خلال فترة صوم الميلاد المجيد يأتي «لتوفير الهدوء والراحة للرهبان خلال فترة الصيام، ولإتاحة الفرصة لهم لممارسة طقوسهم الدينية والروحية».

وأضاف البيان: «نشكركم على حسن تفهمكم، ونرجو زيارتكم للدير في الأيام التي يفتح فيها أبوابه».