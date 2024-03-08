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دراما المتحدة

وسائل إعلام نقلًا عن أردوغان: انتخابات 31 مارس ستكون الأخيرة لي

كتب:

منتصر سليمان
08:35 م | الجمعة 08 مارس 2024
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قالت وسائل إعلام نقلًا عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن انتخابات 31 مارس ستكون الأخيرة له، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى زيارة للقاهرة مؤخرا، هي الأولى منذ نحو 12 عامًا، ما يشير إلى انتقال العلاقات بين البلدين إلى مرحلة جديدة من التعاون، وهو ما تناولته الصحف التركية بشكل موسع وإيجابي، إذ رأت أن تلك الزيارة تدر إيجابيات عديدة بين البلدين بجانب التطرق إلى القضية الفلسطينية. 

 

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بقلم منتصر سليمان