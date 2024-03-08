وسائل إعلام نقلًا عن أردوغان: انتخابات 31 مارس ستكون الأخيرة لي

قالت وسائل إعلام نقلًا عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن انتخابات 31 مارس ستكون الأخيرة له، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى زيارة للقاهرة مؤخرا، هي الأولى منذ نحو 12 عامًا، ما يشير إلى انتقال العلاقات بين البلدين إلى مرحلة جديدة من التعاون، وهو ما تناولته الصحف التركية بشكل موسع وإيجابي، إذ رأت أن تلك الزيارة تدر إيجابيات عديدة بين البلدين بجانب التطرق إلى القضية الفلسطينية.