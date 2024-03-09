دعاء خواتيم شهر شعبان: اللهم بارك لنا في المتبقي منه وبلغنا رمضان

أيام قليلة وينتهي شهر شعبان ونستقبل شهر رمضان الكريم، خير شهور العام ويحرص خلاله العباد على الاجتهاد في العبادة قدر المستطاع، وفي هذا التوقيت يقوم العديد من المواطنين بترديد دعاء خواتيم شهر شعبان وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن» عددا من الأدعية المستحبة في هذا الإطار.

دعاء خواتيم شهر شعبان

وقال ياسر سلمي، الباحث في التراث الإسلامي، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن دعاء خواتيم شهر شعبان من الأمور المستحب الحرص عليها في هذه الفترة، فالعديد من العباد يعمل على الاستعداد لاستقبال شهر رمضان من خلال الاجتهاد في العبادة بقدر المستطاع.

ولفت الباحث في التراث الإسلامي خلال حديثه عن دعاء خواتيم شهر شعبان، إلى أنه واحدا من الأدعية التي لم يرد لها صيغة محددة، ومستحب أن يحرص العباد على استعمالها، فلم يرد له نص محدد في السنة أو في القرآن الكريم.

دعاء خواتيم شهر شعبان المستحب

وعن دعاء خواتيم شهر شعبان، أشار إلى أن هناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الإطار، جاء من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهمّ أعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا فيه من عتقائك من النيران يا ربّ العالمين.

- اللهم بارك لنا في الأيام المتبقية من شهر شعبان، وبلغنا شهر رمضان، وارزقنا صيامه إيمانًا واحتسابًا.