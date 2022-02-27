دعاء استقبال شهر شعبان مكتوب 2022.. «اللهم بلغنا رمضان»

لعل دعاء استقبال شهر شعبان مكتوب 2022 هو أكثر ما يهم العديد من المواطنين في الفترة الحالية، حيث شهدت محركات البحث، عمليات بحث مكثفة عنه، نظرًا لأنه شهر ترفع فيه الأعمال، لذا يحرص الكثيرون على التقرب إلى الله بالنوافل والبعد عن ارتكاب أي معصية في هذا الشهر.

دعاء استقبال شهر شعبان مكتوب 2022

وهناك العديد من دعاء استقبال شهر شعبان مكتوب 2022، ومن أبرز الأدعية التي يرددها المسلمون في هذا التوقيت هي:

اَللـهُمَّ اِنْ لَمْ تَكُنْ غَفَرْتَ لَنا في ما مَضى مِنْ شَعْبانَ فَاغْفِرْ لَنا في ما بَقِيَ.اللهمّ أنت ربّي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

وعن دعاء استقبال شهر شعبان مكتوب 2022، فيعد الدعاء التالي من أجمل الأدعية التي يفضل الإكثار من ترديدها، فهو واحد من الأدعية التي تندرج تحت مسمى دعاء استقبال شهر شعبان مكتوب 2022، وهو: اللهمَّ إنَّ هذا هلالُ شهرٍ وقد وَرَدَ وأنْتَ أعلمُ بِما فيه مِنَ الإحسانِ فَاجعَلْهُ اللهُمَّ هِلالَ بَركاتٍ وسَعَاداتٍ كامِلَةِ الأمانِ والغُفرانِ وَالرِّضْوانِ وماحِيَةِ الأخطارِ في الأحيان والأزمانِ وَحامِيَةً من أذى.

كما جاء أيضا من دعاء استقبال شهر شعبان مكتوب 2022: اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤالا من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.

ويتصارع العباد على أعمال الخير، لاسيما في شهر شعبان لأن فيه ترفع الأعمال إلى الله، ونجد من دعاء استقبال شهر شعبان مكتوب 2022:

دعاء استقبال شهر شعبان

اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك واسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك.

وأكثر دعاء استقبال شهر شعبان مكتوب 2022، يحرص العديد من المسلمين على استعماله في هذا الشهر هو: «اللهم اتمم علينا شهر شعبان وبلغنا رمضان».