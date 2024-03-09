بـ5 قطع من الجبنة المثلثات.. طريقة عمل اللانشون الاقتصادي دون لحمة أو فراخ

اللانشون واحد من أشهر المأكولات السريعة، ويمكن تحضيرها بـ3 قطع من الجبنة المثلثات فقط دون الحاجة إلى لحوم أو دجاج، بأقل تكلفة وبسهولة، ويقدم موقع «سفرة» وصفة اللانشون البيتي الاقتصادي للشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة اللانشون البيتي بدون لحمة أو فراخ

لا تحتاج الوصفة إلا بعض المكونات البسيطة لتحضير اللانشون البيتي الاقتصادي، والذي لا يتطلب سوى 3 قطع من الجبنة المثلثات فحسب، ويمكن معرفة المقادير الخاصة لتحضيره فيما يلي:

4 بيضات

5 قطع جبنة مثلثات.

2 مكعب مرقة لحمة.

½ ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

1 ملعقة كبيرة بابريكا.

1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

ملعقة كبيرة بودرة بصل.

كوب دقيق.

½ كوب زيت.

لون طعام صحي

ملح

فلفل أسود

زيتون مقطع حلقات

فلفل أسود.

طريقة تحضير اللانشون البيتي

تمزج جميع المكونات معًا في الخلاط وتخلط جيدًا للحصول على قوام متماسك.

ضعي إناء به ماء وفير على النار حتى تغلي.

صبي الخليط في كيس بلاستيك شفاف مع ربط الجهة المغلقة من الكيس لتحصلي على شكل أسطوانة.

اربطي الكيس من الناحية المفتوحة مع التأكد من تفريغ الهواء الموجود به لتحصلي على شكل اسطواني لقالب اللانشون.

غلفي الكيس بورق فويل واتركيه في الماء المغلي لمدة ساعة حتى ينضج.

بعد إخراج الكيس من الماء اتركيه جانبًا ليبرد ثم بعد ذلك قطعيه شرائح رفيعة.

طريقة عمل اللانشون من الجبنة القريش

3 بيضات.

مكعب مرقة.

1 كوب جبنة قريش.

½ ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

كوب دقيق محمر.

ملعقة كبيرة بصل بودرة.

ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

2 ملعقة كبيرة بابريكا

لون طعام صحي

½ كوب زيت

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير اللانشون بالجبنة القريش