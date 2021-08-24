إصابة رضيع بالتسمم بعد تناوله لانشون بـ«سم الفئران» في الدقهلية

أصيب طفل رضيع عمره عام ونصف، في محافظة الدقهلية، بحالة اعياء شديدة وتسمم نتيجة تناوله قطعه لانشون موضوع عليها «سم فئران» وضعتها والدته لاصطياد الفئران بها في منزلها بقرية «كفر بهوت» مركز نبروه، وأكدت الأم في تحقيقات الشرطة، أنه أثناء لهو الطفل في المنزل قام بتناول قطعه من اللانشون، الملوث بسم الفئران، عندما لاحظت ذلك تم نقله إلى مستشفى نبروه المركزي لإسعافه سريعاً، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

إصابة طفل بتسمم وحالة اعياء

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزي، بوصول رضيع يُدعى «أحمد محمود محمد»، عمر سنة ونصف، مقيم طرف أسرته بقرية «كفر بهوت»، دائرة المركز، مصاباً بحالة إعياء، ادعاء تناول مادة سامة.

الأم: وضعت سم فئران علي لانشون

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه إلى المستشفى، وبالفحص وسؤال والدة الطفل المصاب، المدعوة «هبة و. ح.»، 24 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، في محضر الشرطة، قررت بأنها قامت بوضع كمية من سم الفئران على قطعة من اللحوم المصنعة «اللانشون»، بقصد اصطياد الفئران، وحال لهو طفلها في الشقة، وجد اللانشون أمامه، فتناول قطعة منه، ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ويجري موالاة الاستعلام عن حالة الطفل المصاب.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9391 إداري مركز نبروه لسنة 2021، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.