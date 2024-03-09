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دراما المتحدة

حظك اليوم برج الميزان السبت 9-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:10 ص | السبت 09 مارس 2024
برج الميزان

برج الميزان

يتميز برج الميزان بأنه خبير في التعامل بلباقة ودبلوماسية، ويختار كلماته بعناية شديدة، ويسعى لتحقيق العدل ويحرص على تكوين علاقات صداقة، وينظر دائما إلى الجانب المشرق، لذا يرى الخير في أي شخصية يتعامل معها.

ومن مشاهير برج الميزان الزعيم الهندي المهاتما غاندي، والهضبة عمرو دياب، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان السبت 9-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الميزان بأنه حان الوقت لرد الجميل لزملائك بعد أن تلقيت الكثير من المساعدات منهم، وذلك لتعزيز موقعك في العمل وزيادة شعبيتك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بتجنب العناد أو نبش الجروح القديمة في الوقت الذي يريد شريك حياتك في تقوية علاقتك بك، ومن الأفضل شراء هدية مناسبة والتخطيط لعيش حياة أكثر استقرارًا.

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بقلم صفية النجار