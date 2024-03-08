يتميز مولود برج العقرب بتمتعه بشخصية قيادية تؤهله لتولي مناصب إدارية، ويعرف بجديته في العمل وحبه الشديد لأسرته، ومخلص وقادر على تقديم الحب والاهتمام والرعاية لشريك حياته، ويحفظ الأسرار، ومحبوب من الجميع على مستوى العمل أو أصدقائه أو جيرانه.

ومن مشاهير برج العقرب مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب الجمعة 8-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبراء الفلك.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج العقرب أن حبك لعملك يدفعك طوال الوقت لتطوير أفكارك، ما جعلك في المقدمة دائماً ولا يستطيع أحد منافستك كما ساعدك على التأهل لمناصب إدارية عليا.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك أنك تستطيع بحكمتك ومرونتك حل أي مشكلة تواجهك في حياتك الزوجية، وهذا ماجعلك تشعر بالسعادة والاستقرار.