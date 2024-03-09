أستاذ في العلاقات الدولية: التعنت الإسرائيلي أدى إلى انقسام حكومة نتنياهو

قالت إيمان زهران، أستاذ في العلاقات الدولية، إنّ الشعب المصري لديه اتفاق تام بالقضية الفلسطينية من قبل عام 1948، ليس فقط بسبب البعد الجغرافي، ولكن أيضا البعد الأيدولوجي للقضية، وهذا ظهر من خلال حملات الدعم المُكثفة للشعب الفلسطيني، من خلال المساعدات الإنسانية والدعم الإعلامي.

ضرورة الوصول لهدنة مع دخول شهر رمضان

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج: «نأمل أن تتم الهدنة خلال الأيام القادمة، مع دخول شهر رمضان»، مواصلة: «أخشى أن لا تتم الهدنة، في ظل التعنت الإسرائيلي الظاهر بشكل واضح في إمكانية حل القضية».

الداخل الإسرائيلي يُناشد بالهدنة

وأوضحت، أنّ حالة التعنت أدت إلى انقسام واضح في حكومة وجيش الاحتلال، خاصة وأن الداخل الإسرائيلي يُناشد بالهدنة، لافتة إلى أن هناك تخاذل كبير من جانب المجتمع الدولي تجاه القضية فيما يخص الجانب الإنساني في دخول المساعدات و ضرورة وقف إطلاق النار، وأيضا الجانب السياسي، مشددة على ضرورة تكاتف المجتمع لحل هذه الأزمة.