كل ما تريد معرفته عن ميناء المساعدات في غزة... يوفر مليوني وجبة يوميا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ستؤمن الرصيف البحري الذي سيبنى على شواطئ غزة، والذي يهدف إلى زيادة المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كبير.

الهدف النهائي توفير مليوني وجبة يوميا للفلسطينيين

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية عن البنتاجون، تفاصيل جديدة حول الخطة الأمريكية، مشيراً إلى أن الهدف النهائي هو توفير مليوني وجبة يوميا للفلسطينيين في القطاع، أي تقريبا لجميع سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

أوضح البنتاجون أن بناء المنصة سيتم الانتهاء منه في غضون أسابيع قليلة، وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن الجنود الأميركيين لن يتمركزوا ضمن المبادرة على أراضي قطاع غزة، مضيفًا نحن نعمل على التفاصيل مع حلفائنا، ليشمل جانبا من الأمن الإسرائيلي.

وقدر المتحدث أن ألف جندي أمريكي سيشاركون في المشروع، وليس من المفترض أن يكونوا في غزة نفسها.

الأمل معقود على أن تصبح المنصة البحرية جاهزة للعمل خلال 30 يوما

في الوقت نفسه، قال مسؤولون أمريكيون لشبكة NBC إن الأمل معقود على أن تصبح المنصة البحرية جاهزة للعمل خلال 30 يوما، لكنهم اعترفوا بأن الهدف الأكثر واقعية يتراوح بين 45 و60 يوما.

ووصف المسؤولون الرصيف الذي سيتم بناؤه بأنه يشبه عمليات تفريغ المعدات والبضائع من السفن على الشواطئ دون موانئ منظمة، مثلما يفعل الجيش الأمريكي من وقت لآخر.

فتشت الولايات المتحدة عدة أماكن على شواطئ قطاع غزة للمنطقة التي سيتم بناء الرصيف البحري فيها، وبحسب مصدر أمني إسرائيلي فإن النية هي القيام بذلك في شمال القطاع حيث يوجد أكبر بكثير.