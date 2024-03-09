كريم عبدالباقي رئيسا للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم.. من هو؟

وافق مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، بالإجماع، على اختيار كريم عبدالباقي رئيسًا للنقابة حتى انتهاء الدورة النقابية الجارية، وذلك على خلفية استقالة الرئيس السابق للنقابة.

تعظيم موارد النقابة

وقال «عبدالباقي»، في تصريحات، «تكليف مجلس النقابة بتحمل المسؤولية هو وسام علي صدري، وسأعمل خلال الفترة القادمة على تعظيم موارد النقابة وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء النقابة على مستوى الجمهورية، وأن تكون نقابتنا في صدارة النقابات»، مشيرا إلى أهمية تضافر كل الجهود خلال الفترة الراهنة، خاصة أن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي بصدد الانتقال لوضع اقتصادي افضل بجهود كل أبناء مصر المخلصين.

وأضاف «عبدالباقي»، أنه سيعمل على وضع استراتيجية للعمل على محورين خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع زملائه في مجلس الإدارة، الأول تعظيم الخدمات المقدمة للأعضاء، والثاني زيادة الموارد واستخدامها مرة أخرى في خدمة الزملاء.

السيرة الذاتية لـ«عبدالباقي»

يذكر أن «عبدالباقي» شغل منصب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم جنوب القاهرة، والأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم. وفي فبراير من العام 2023 اُنتخب رئيسًا لمجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وخلال 10 شهور فقط استطاع تعظيم موارد الصندوق من مليار و200 مليون الي مليار و480 مليون جنيه، من خلال الاستثمار في سندات واذون الخزانة.

ونجح «عبدالباقي»، في إدارة أموال أعضاء الصندوق بما يعظم الموارد المالية، كما استطاع القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بصرف مستحقات أعضاء الصندوق بإجمالي حالات صرف قاربت السبعة الاف حالة، ويسعى الآن لتأسيس أول مستشفى للعاملين بالهيئات القضائية.