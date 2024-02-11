النائب العام يزور نيابة استئناف الإسكندرية ويلتقي رؤساء المحاكم الابتدائية

توجه النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس، وعدد من قادة النيابة العامة، في زيارة إلى نيابة استئناف الإسكندرية؛ إذ التقى رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لتلك النيابة، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية، وعددًا من أعضاء نياباتها الكلية والجزئية.

كما التقى موظفي وعمال تلك النيابات؛ وذلك للوقوف على حسن سير العمل بها، وتذليل ما يعترضهم من عقبات، على نحو يحقق العدالة الناجزة.

كذلك التقى وفد النيابة العامة، المستشارين: رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، ورئيس محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، ورئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، ورئيس نادي قضاة الإسكندرية.

كما التقى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوفد المرافق له، ووقعا وثيقة بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة والأكاديمية.

وفي إطار الزيارة أيضًا؛ التقى النائب العام محافظ الإسكندرية وقادة المحافظة؛ ومساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، ومدير أمن الإسكندرية، ومدير مباحث الإسكندرية، ورئيس جامعة الإسكندرية.