طريقة عمل عزومة بأقل تكاليف في رمضان.. «حافظي على ميزانية منزلك»

يرتبط شهر رمضان المبارك، بتنظيم العزومات، التي تجمع العائلات والأسر على طاولة واحدة مع رفع أذان المغرب، وتقع ربات البيوت في حيرة كبيرة لرغبتهن في تقديم أشهر وأفضل أنواع الأطعمة المختلفة، بميزانية متوسطة، دون إسراف.

طريقة عمل عزومة بأقل تكاليف في رمضان

ويرصد لكِ «الوطن» في السطور التالية، بعض الأفكار لعمل عزومة بأقل تكاليف في شهر رمضان، للاستمتاع بتجربة ممتعة ومجتمعية للعائلة والأصدقاء، بحسب حديث الدكتورة شيماء فوزي خبيرة الإدارة والموارد البشرية، لـ«الوطن».

طريقة عمل عزومة بأقل تكاليف في رمضان

تخطيط القائمة والتسوق بذكاء:

قبل بداية رمضان، يجب التخطيط لقائمة الطعام بعناية، واختيار الوصفات التي تحتاج إلى مكونات قليلة وبأسعار معقولة.

شراء المكونات الأساسية

مثل الأرز واللحوم والخضروات في الكميات المناسبة لتجنب الهدر والإسراف.

استخدام العروض والتخفيضات:

استفد من العروض والخصومات التي تقدمها المتاجر خلال شهر رمضان على المواد الغذائية والمشروبات.

مقارنة الأسعار في عدة متاجر قبل الشراء للحصول على أفضل الصفقات.

الاعتماد على الأطباق البسيطة:

يجب اختيار وصفات تحتوي على مكونات بسيطة ورخيصة مثل الشوربات والسلطات والمعجنات، ويمكن تحضير وجبات لذيذة باستخدام مكونات قليلة مثل الفول والعدس والبطاطا.

التخطيط لكميات صغيرة ومناسبة لعدد الأفراد:

يجب تحديد كميات الطعام بدقة بحيث لا يتبقى الكثير من الطعام بعد الانتهاء من العزومة، وقد يساعد هذا في تقليل الهدر وتوفير المال.

استخدام المكونات الموسمية:

يجب اختيار المكونات الموسمية التي تكون أرخص ثمنًا وأكثر توفرًا في فصل الربيع والصيف، مثل الخضروات والفواكه الموسمية.

استخدام الأطباق القديمة والزجاجات البلاستيكية:

يمكن استخدام الزجاجات البلاستيكية لتخزين المشروبات بدلاً من شراء عبوات جديدة.

البحث عن الأسعار المناسبة للحوم:

إذا كانت عزومتك تشمل وجبة من البروتين، واللحوم الحمراء، فاحرص على البحث عن أسعار مناسبة للأضاحي واختر الخيار الذي يتناسب مع ميزانيتك.

الاعتماد على الأطباق الجانبية:

يجب اختيار وصفات بسيطة واقتصادية تستخدم مكونات قليلة، للاطباق للأطباق الجانبية مثل السلطات والمقبلات والحساء، فيمكن أن تكون الوجبات البسيطة مذاقًا رائعًا وتوفر الكثير من المال.

العزومة المشتركة:

يمكن الاعتماد على تنظيم عزومات مشتركة مع الأصدقاء أو الجيران حيث يقوم كل شخص بتحضير جزء من الوجبة، وهذه الطريقة توفر المال وتزيد من التنوع في الطعام.

بتطبيق هذه الأفكار، يمكنك تخفيض تكاليف العزومة في رمضان والاستمتاع بوجبات شهية وميسرة لك ولضيوفك.