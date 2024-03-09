مصطفى حسني لمصابي العمليات: ربنا اصطفاكم «آية وهداية» للناس

شارك الداعية الإسلامي مصطفى حسني في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، تحت عنوان «ويبقى الأثر»، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتحدث مصطفى حسني مع أبناء الشهداء، قائلا «عارفين المرة الجاية اللي هنشوف فيها بابا وماما هيكون يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وسط الزحمة دي هتلاقي بابا ومام جايين من بعيد كل واحد فيهم يلبس تاج الوقار الياقوت، فيه خيرا من الدنيا وما فيها، وربنا هيقولهم أنتم ملوك الآخرة، واللي هتشاوروا عليه هيدخلوا الجنة من غير حساب، وإن شاء الله هيمسكوا إيديكم ويتمشوا، وأول ناس هيآخدوهم هما والد ووالدة الشهيد اللي قدمو الشهداء لربنا سبحانه وتعالى فدا أرض الوطن وبنفس طيبة وراضية، ولو حصل فراق في الدنيا فاللم هتبقى كبيرة قدام بيت أبنكم في أول يوم هندخل فيه الجنة».

وأضاف مصطفى حسني، متحدثا لمصابي العمليات «وأنت يا أخويا يا سيدي وسيد عيالي، لازم الكل يعرف مين السيد الحقيقي اللي تفانى في الخدمة، وإذا كان ربنا أراد يصطفي أصحابك شهداء أحياء عند ربهم يرزقون فهو أصطفاكم عايشين بينا آية وبك الناس يهتدون، وسيدنا النبي قال إنه لله عباد إذا رأيناهم ذكرنا الله تعالى، واللي يشوفكم يشوف أكبر معاني الصدق والتفاني والزهد في متاع الدنيا مجرد ما عينه تيجي عليك، وافتكرنا يوم القيامة يوم ما جسمك الشريف يشهدلك ويرد على الأسئلة الكبرى، عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه».