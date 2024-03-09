في ذكرى يوم الشهيد.. قصة شجاعة وبسالة الجندي المصري (فيديو)

ضحى بروحه ودمه فنزل منزلة الشهداء فداءً لكرامة الوطن الذي نعيشه ويعيش فينا، وتأتي ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد تقديرا لروح الشهيد الطاهرة وفرصة لمشاركة ذويهم ذكراها العطرة بكل فخر واعتزاز، وتتجلى في ذلك اليوم العقيدة العسكرية للقوات المسلحة التي لم تتأثر ولم تتغير بل تزداد قوة وصلابة مهما تغيرت وتطورت أشكال الحرب.

جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة شبانة، بعنوان «في ذكرى يوم الشهيد.. قصة شجاعة وبسالة الجندي المصري».

وتأتي عقيدة الجندي المصري إيمانًا بالحفاظ على أرضه باعتبارها قضية مرتبطة بشرفه لتحيي مصر في التاسع من شهر مارس من كل عام يوم الشهيد اعترافًا بجميل وفضل شهدائها الأبرار.

ففي هذا اليوم من عام 1969 استشهد الفريق أول عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة آنذاك، حينما توجه للجبهة في اليوم الثاني لحرب الاستنزاف يتابع بنفسه نتائج قتال اليوم السابق وليكون بين أبناء قواته تتسم بطابع قتالي عنيف ومستمر لاستنزاف العدو.

وفي أثناء مروره على القوات في الخطوط الأمامية شمال الإسماعيلي أصيب الجنرال الذهبي بإصابة قاتلة بنيران مدفعية العدو في أثناء الاشتباك بالنيران، وفارق الحياة خلال نقله إلى مستشفى الإسماعيلية، ليخرج الشعب بجميع طوائفه في وداعه مشيعين جثمانه بإجلال واحترام.