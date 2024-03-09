الفنان محمد الكيلاني عن مشاركته في احتفالية يوم الشهيد: شرف كبير

قال الفنان محمد الكيلاني إنَّ مشاركته في احتفالية يوم الشهيد شرف كبير للغاية وبمثابة تكريم له، متابعًا: «في يوم، حمزة ابني رجع من المدرسة وكان مطلوب منه يحفظ نشيد عن الشهيد، واستغليت الفرصة لكي أعرفه معنى كلمة الشهيد وأعلمه معنى العزة والكرامة والتضحية من أجل كل شبر في الوطن».

وأضاف «الكيلاني» خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمنسابة الاحتفال بيوم الشهيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «ابني قالي الشهيد يعني شخص شجاع وبطل خارق وعايش عند ربنا، وفي الآخر قالي شهيد يعني بيحب مصر ورفع العلم»، مؤكّدًا أنَّ العلم الذي يرفعه يد الشهيد لا ينزل أبدًا، موجها تحية قلبية لكل أرواح شهدائنا الذين فارقونا، ولكن يبقى أثرهم خالدًا.