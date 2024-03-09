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دراما المتحدة

«مجاهدي سيناء»: الشيخ حسن خلف ساهم في اتخاذ قرار حرب أكتوبر 1973

كتب:

منة شبانة
11:53 ص | السبت 09 مارس 2024
الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء

الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء

عُرض فيلم تسجيلي ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، والذي نقلته قناة «إكسترا نيوز».

وتضمن الفيلم كلمة الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، قائلًا إنّ حرب 1967 كانت قاسية، لكن الدور الذي قامت به رجال القوات المسلحة، على الرغم من الهزيمة، جعلت هناك إصرارا عند المواطن المصري على ضرورة الثأر.

وأضاف «جهامة»، أنّ الشيخ حسن خلف شيخ مجاهدين سيناء ورفاقه العسكريين والمدنيين، جعلوا سيناء كتاب مفتوح أمام القيادة السياسية لاتخاذ القرار المناسب للحرب.

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