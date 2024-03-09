دعاء ورسائل مصطفى حسني لأهالي وأبناء الشهداء في ذكرى يوم الشهيد

«عارفين يا ولاد إحنا متجمعين النهارده إزاي.. إحنا متجمعين يا ليان عشان إحنا عندنا دولة قوية راسخة آمنة، وده كان ليه ثمن، والثمن كان بابا يا محمد وماما يا ديجا»، بهذه الكلمات التي يتخللها اللطف والصلابة بدأ الداعية مصطفى حسني، حديثه أثناء فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، لمواساة أبناء الشهداء.

مصطفى حسني: الشهيد كانت بتمطر عليه رصاص وقذائف

وبموقف بسيط يبرز الدور الرئيسي والسامي الذي قام به الشهداء من «رجال الشرطة» من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، ومدى قوتهم وصلابتهم التي كانوا يتحلون بها.. قال مصطفى حسني: «اللي زي حالتنا لما الدنيا بتمطر شوية بيحط إيده على دماغه ويدخل جوه بيته، ولكن بابا كان بيدخل بصدره والدنيا بتمطر رصاص وقذائف، ليواجهوا أهل الشر الراغبين في هدم كيان البلد، اليوم جايين نقول شكرًا شكرًا».

ديجا طفلة ابنة إحدى الشهيدات تقف على يمين الداعية مصطفى حسني، الذي حكي لها مواقف النُبل التي قامت بها والدتها الشهيدة: «عارفة يا ديجا.. أيام الكورونا كنا بنستخبي من أهلنا وحبيبنا عشان محدش يعيدنا، وأنت ماما كانت بتروح تسهر جنب العيانين والمصابين، كام واحد رجع عاش جنب أهله وأحبابه على إيد ماما، لكن ماما عاشت عند ربنا وسط الأنبياء، ونشوفها مع ستنا مريم وستنا خديجة».

«في المرة القادمة سنراهم يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين»، كانت تلك الجملة من بين الرسائل التي قدمها مصطفى حسني لأبناء الشهداء، «بابا وماما هيجوا من وسط الزحام من بعيد، وكل منهم يلبس تاج الوقار، الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها، وربنا هيقولهم أنتم ملوك الآخرة اللي هتشورا عليه يدخل الجنة بغير حساب، 70 شخص»، جاء ذلك خلال احتفالية يوم الشهيد.

أول من يدخل الجنة مع الشهيد؟

قال مصطفى حسني: «سيكون أول المرافقين للشهيد للجنة والده ووالدته، وزوجته أيضًا، الذين قدموا الشهداء لربنا سبحانه وتعالي فداء أرض الوطن بنفس طيبة وراضية، وإذا كان حدث فراق قي الدنيا، فيجتمون في لمة كبيرة أمام منزل ابنهم في أول يوم هندخل فيه الجنة».

والرسالة الأبرز كانت لـ الرائد مقاتل علي الزيني، الذي لقبه الداعية مصطفى حسني بـ «السيد»، وأن السيد الحقيقي هو «الذي تفاني في الخدمة»، أما الكلمات التي قالها لـ الرقيب أول مقاتل أحمد حسين.. كان يتخللها الصبر، قائلًا: «إن الله أراد أن يصطفي أصحابك شهداء عند ربه يرزقون، وبك الناس يهتدون، كما طلب منه أن يتذكرنا يوم القيامة يوم أن يشهد له جسده الشريف يرد على الأسئلة الكبرى عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه».

دعاء مؤثر من مصطفى حسني في الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة

«ويبقى الأثر لأهل مصر في إيدنا أمانة.. بلد كانت وصية الأنبياء فالله يا ولي في نعمتي ويا صاحبي في رحلتي ويا ناصري في محنتي ويا رجائي إن انقطعت حيلتي، أنزل أمانك ومددك على بلدك مصر.. يارب ارفع لنا في كل ميدان خير راية واجعل رحمة وعزة ونصرة هذا الجيل على يدي قادته للعالمين ىية، ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة عليا بحول الله لا يقدر علينا، وإذا فني الجسد يبقى الأثر»