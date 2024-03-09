أرملة الشهيد العقيد إبراهيم عبدالقادر: «ابني كان بيصعب عليا وهو نازل يصلي لوحده»

«لا أتمالك نفسي من البكاء حينما يذهب ابني لصلاة الجمعة وحده، وحينما يقف مع أصدقائه رفقة آبائهم وحده، لكن هذا ليس اعتراضًا على قضاء الله» جملة قالتها أرملة الشهيد العقيد أركان حرب حازم إبراهيم عبدالقادر، لتعبّر فيها عن حزنها وشعورها بالفقد والوحدة بعد استشهاد زوجها.

جاء كلمات أرملة الشهيد العقد حازم خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تحكي أرملة البطل كيف تغلبت على شعور ابنها بالوحدة بعد استشهاد زوجها، موضحة أنَّها تواصلت مع «دفعة الشهيد» لصلاة الجمعة مع ابنها: «نويت اعمل كدا في جمعة الشهيد، عشان يتكلموا في المسجد عن زوجي، وحتى يشعر ابني بالسعادة.

تلقت أرملة الشهيد مكالمة تخبرها بأنه سيتمّ تكريم ابنها «آدم»، تقول: «بدل ما كانوا زملاء زوجي هيتكلموا عليه جوة الجامع، مصر كلها هتشوفه، وكان هذا التكريم بمثابة رسالة من الله بألا أحزن»، داعية الجميع بمراعاة الله في بلدنا مصر تقدير جهود الأبطال وتضحياتهم من أجل كل شبر في البلاد.

واختتمت حديثها قائلة: «عايزة الناس تعرف إن الأرض اللي بيمشوا عليها دي حملت الكثير من الدماء، وإن في ناس عايشة حياتهم مش كاملة وفرحتهم ناقصة لأجل أن تبقى صر عزيزة»، موجهة الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على التكريم.