موعد ومكان تشييع جنازة والدة الإعلامية دينا رامز.. توفيت اليوم

توفيت والدة المذيعة دينا رامز، اليوم السبت، ومن المقرر تشييع جثمانها عقب صلاة العصر من المهندسين، وذلك حسب ما أعلنت شقيقتها إينا رامز، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

موعد ومكان الجنازة

ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على والدة دينا رامز زوجة الإعلامي طارق علام، عقب صلاة عصر اليوم من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، ومن المقرر أن يوارى جسدها الثرى بمقابر العائلة.

وفاة والدة دينا رامز

وكتبت شقيقة دينا رامز، عبر حسابها بفيسبوك قائلة: «توفيت إلى رحمة الله السيدة ماهي محمود صبحي حرم الأستاذ الدكتور محمد رامز رئيس مركز بحوث البناء الأسبق، ووالدة كل من الإعلامية دينا رامز حرم الإعلامي طارق علام، والسيدة إينا رامز حرم السيد أشرف علوي والمهندس حسين رامز».

وتابعت: «ستقام صلاه الجنازة بمسجد مصطفى محمود بعد صلاة العصر اليوم وإنا لله وإنا إليه راجعون».