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دراما المتحدة

ضبط 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه في شمال سيناء

كتب:

محمد بركات
01:42 م | السبت 09 مارس 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة شمال سيناء، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروع.

قُدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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