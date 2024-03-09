ضبط تشكيل عصابي بحوزته نصف طن مخدرات بـ50 مليون جنيه في السويس

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (بؤرة إجرامية تضم 3 عناصر شديدة الخطورة) بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق محافظة السويس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت نصف طن).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(50 مليون جنيه تقريباً).