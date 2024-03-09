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دراما المتحدة

ضبط تشكيل عصابي بحوزته نصف طن مخدرات بـ50 مليون جنيه في السويس

كتب:

محمد بركات 
01:52 م | السبت 09 مارس 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (بؤرة إجرامية تضم 3 عناصر شديدة الخطورة) بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق محافظة السويس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت نصف طن).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(50 مليون جنيه تقريباً).

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