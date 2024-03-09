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دراما المتحدة

ضبط كميات كبيرة من المبيدات والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر في المنوفية

كتب:

محمد بركات 
01:52 م | السبت 09 مارس 2024
قطاع الأمن العام

قطاع الأمن العام

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام شخصين بإنشاء مصنع بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، لتجميع كميات من المبيدات والمخصبات منتهية الصلاحية والمدعمة وخلطهم بمواد مجهولة المصدر لتصنيع منتج مغشوش ومقلد لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المصنع، وأمكن ضبط كلا من (المدير المسئول، ورئيس العمال) وضُبط بداخل المصنع (2,500  طن أسمدة زراعية مدعمة – 2,713 طن مبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية – 3 طن مواد خام منتهية الصلاحية – 1,476 طن منتج نهائي لمبيدات ومخصبات مغشوشة ومقلدة)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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