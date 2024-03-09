«التضامن»: افتتاح 6 عيادات لمكافحة الإدمان بالمناطق المطورة

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، افتتاح 6 عيادات لصندوق مكافحة الإدمان بالمناطق المطورة، موضحة أن هذه العيادات استقبلت 19826 مُترددا «جديد ومتابعة» من طالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان من أبناء المناطق المطورة وكذلك المناطق المجاورة على مدار العام الماضى والتي تمثلت في «خدمات المشورة، الدعم النفسي، والعلاج» وتم إحالة الحالات المرضية منهم للمراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والشريكة مع الخط الساخن «16023» وتلقوا الخدمة مجاناً.

إطلاق دوري رياضي

جاء ذلك على هامش، إطلاق الصندوق دوري رياضي، «أنت أقوى من المخدرات» للمتعافين من الإدمان من أبناء المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، بمنطقة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية بحضور الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

شارك في الدوري الرياضي المتعافين من أبناء منطقة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وذلك في إطار حرص صندوق مكافحة الإدمان على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين للحد من الانتكاسة.

وقالت، إن وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة يتم حاليا تنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية للأسر فى هذه المناطق، وأيضا البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق المطورة لتوعية الشباب بأضرار الإدمان.

تعزيز الوعي والتثقيف الأسري

وأضافت أنه يتم التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات تعتمد على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع كل الأسر المقيمة بهذه المناطق، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية.

ووجهت باستمرار تكثيف برامج التأهيل الاجتماعى والدعم النفسي والتمكين الاقتصادى لتعليم المتعافين حرف مهنية يحتاجها سوق العمل فى إطار إعادة دمجهم مرة أخرى فى المجتمع

وسلم الدكتور عمرو عثمان الفريق الفائز كأس البطولة والميداليات وسط سعادة كبيرة من المتعافين بسبب الحرص على الاهتمام بهم حتى بعد مرحلة العلاج والعمل على تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى في المجتمع.

توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر وكيفية العلاج من الإدمان

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان، أن البرامج التوعوية التي يتم تنفيذها في المناطق المطورة تعتمد على تدخلات وأنشطة توعوية تستند للدليل العلمي وتعتمد المعايير الدولية في تصميمها وتنفيذها من أجل توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر وكيفية العلاج من الإدمان، وأيضا تنفيذ الأنشطة الرياضية التي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية.

كما يتم تنفيذ إعلانات طرق بأماكن مميزة بمنطقة المحروسة للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان، وكذلك طباعة عدد من رسائل التوعية، والمطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها على المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج.