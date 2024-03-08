رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«التضامن»: 75% من متطوعي صندوق علاج الإدمان من طلبة الجامعات

كتب:

كريم روماني
01:02 م | الجمعة 08 مارس 2024
خلال برامج التوعوية لصندوق مكافحة الإدمان

خلال برامج التوعوية لصندوق مكافحة الإدمان

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في الملتقى الذي نظمته جامعة الإسكندرية حول مخاطر تعاطي المواد المخدرة وكيفية الوقاية منها بعنوان «أنت أقوى من المخدرات» بحضور الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبرئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي 

ووجهت نيفين القباج، باستمرار تنفيذ الأنشطة التوعوية داخل الجامعات لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تساعد على نسيان الهموم وتنشيط الذاكره وغيرها من المعتقدات الخاطئة، مشيرة إلى حث الطلاب على العمل التطوعي لاسيما المشاركة في تنفيذ برامج التوعوية، وعدد المشاركين بها أكثر من 33 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية ويمثل الطلبة الجامعيين 75% منهم.

البرامج التوعوية لصندوق مكافحة الإدمان

وألقى الدكتور عمرو عثمان، محاضرة بمشاركة 500 طالب وطالبة من جامعة الإسكندرية استعرض خلالها الخطط والبرامج التوعوية لصندوق مكافحة الإدمان، ودور الصندوق في تنمية مهارات الشباب المتطوعين.

وشارك عمرو عثمان، الطلاب حوارا مفتوحا حول أهمية العمل التطوعي في تنمية المهارات الحياتية لدى الشباب، مؤكدا على حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة.

اقرأ المزيد:

وكيل «تعليم الشيوخ»: مشروع قانون التضامن الاجتماعي يمد مظلة الحماية لفئات جديدة

انطلاق معرض التضامن الاجتماعي الرابع للأسر المنتجة في جامعة حلوان

«التضامن»: إطلاق برنامج «إقراض آمن» من بنك ناصر الاجتماعي قريبا

المعداوي شعيشع مديرا لإدارة التضامن الاجتماعي في قلين.. من هو؟

رئيس القومي لحقوق الإنسان تتفقد مركز مكافحة وعلاج الإدمان بإمبابة

انطلاق فعاليات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجامعة كفر الشيخ

إجراء مقابلات شخصية لـ846 متطوعا لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في كفر الشيخ

آخر موعد للتقديم في وظائف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. 280 فرصة عمل

آخر موعد للتقديم في الوظائف الشاغرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

مدير «مكافحة وعلاج الإدمان»: تراجع نسبة تعاطي سائقي الحافلات المدرسية إنجاز كبير
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.