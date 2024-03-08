«التضامن»: 75% من متطوعي صندوق علاج الإدمان من طلبة الجامعات

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في الملتقى الذي نظمته جامعة الإسكندرية حول مخاطر تعاطي المواد المخدرة وكيفية الوقاية منها بعنوان «أنت أقوى من المخدرات» بحضور الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبرئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي

ووجهت نيفين القباج، باستمرار تنفيذ الأنشطة التوعوية داخل الجامعات لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تساعد على نسيان الهموم وتنشيط الذاكره وغيرها من المعتقدات الخاطئة، مشيرة إلى حث الطلاب على العمل التطوعي لاسيما المشاركة في تنفيذ برامج التوعوية، وعدد المشاركين بها أكثر من 33 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية ويمثل الطلبة الجامعيين 75% منهم.

البرامج التوعوية لصندوق مكافحة الإدمان

وألقى الدكتور عمرو عثمان، محاضرة بمشاركة 500 طالب وطالبة من جامعة الإسكندرية استعرض خلالها الخطط والبرامج التوعوية لصندوق مكافحة الإدمان، ودور الصندوق في تنمية مهارات الشباب المتطوعين.

وشارك عمرو عثمان، الطلاب حوارا مفتوحا حول أهمية العمل التطوعي في تنمية المهارات الحياتية لدى الشباب، مؤكدا على حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة.