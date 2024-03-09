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الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بالذكرى الـ11 لتجليس الأنبا إبراهيم إسحق

كتب:

مريم شريف
04:35 م | السبت 09 مارس 2024
البطريرك إبراهيم إسحق

البطريرك إبراهيم إسحق

التقى صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، كهنة الإيبارشية البطريركية، في اجتماعهم الدوري، بدار سيدة السلام، في مساكن شيراتون.

روحانية الصلاة في أسبوع الآلام

حضر اللقاء نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، وبدأ الاجتماع بالصلاة الافتتاحية، ثم ألقى الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني، محاضرة اليوم بعنوان «روحانية الصلاة في أسبوع الآلام».

تلا ذلك، الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة للتنصيب البطريركي، للبطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، واختتم اللقاء ببعض التوصيات الرعوية من قبل الأب البطريرك، ونيافة الأنبا باخوم.

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