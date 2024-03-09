اقتصادية «المصريين الأحرار» تشيد بقرار «موديز» بتصحيح النظرة المستقبلية لمصر

أشادت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، بقرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني، بتعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية بدلًا من النظرة السلبية.

التغيير في النظرة المستقبلية للاقتصاد

وقالت «واصل» في بيان، إن التغيير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه، والخطوات الملحوظة التي جرى اتخاذها على صعيد السياسة النقدية، خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت: «هذا القرار يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، وسيعزز من ثقة المستثمرين في قدرة مصر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو جيدة».

جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية

وأكّدت ضرورة العمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية والحد من التوجه للتمويل الخارجي، والإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والتخارج من الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي وإفساح المجال للقطاع الخاص، مما سيسهم في سرعة تحسين تلك التصنيف الائتماني.

واختتمت بالإشارة إلى أنّ حزب المصريين الأحرار، يدعم كافة الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية؛ لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة للبلاد.