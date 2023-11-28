المرشح الرئاسي فريد زهران: سأحاول تحسين الأوضاع الاقتصادية

في إطار التزام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمبدأ تكافؤ الفرص وتشجيعا للمنافسة الشريفة في الانتخابات الرئاسية تذيع «إكسترا نيوز» رسالة المرشح الرئاسي فريد زهران.

مصر خلال الـ 70 عاما الماضية

وقال المرشح الرئاسي فريد زهران، إن مصر كانت منذ 70 عاما جذابة لاستقبال العديد من الأشخاص من بلاد مختلفة للعمل في مصر، نظرا لأن مصر كانت توفر لهم حياة كريمة، وكان بها مئات الألوف من اليونانيين والإيطاليين والأرمن.

وأشار إلى أن الإنسان المصري عندما يولد في أي قرية وتشاء الظروف أن يغادر إلى قرية أخرى كان يحلف بغربته، بمعنى أن المصري كان لا يسافر إلى البحث عن لقمة العيش، لأن مصر كانت توفرها، وكانت جذابة للآخرين بأن يعيشوا في مصر.

وأوضح أنه بعد 70 عاما تدهورت الأوضاع وتعاقب نظم حاكمة طاردة لأبنائها أصبح عدد المصريين خارج مصر يكاد يقترب من 8% من عدد سكان مصر، أي اقترب العدد لحوالي 8 أو 9 ملايين مصري يعيش خارج البلاد.

ولفت إلى أن مصر للأسف تكاد تكون ضاقت بأبنائها وطردت الكثير من أبنائها لأنها لم تعد توفر لهم حياة كريمة أو لقمة عيش مرضية.

وأشار إلى أن كثيراً من المصريين الذين يعملون خارج مصر، لا يعرفون متى سيعودون نظرا لأنه يرى أن الأوضاع لا تحتمل بأنه يعود وإيجاد عمل مناسب أو أجر مناسب.

رسالة للمصريين بالخارج

وواصل: «رسالتي للمصريين بالخارج، بأننا سنحاول نحسن الأوضاع الاقتصادية وإمكانية بأنك حال عودتك ستجد مصر قادرة تستقبلك وتوفر لك فرصة عمل وحياة كريمة، وأريدك أن تشعر بأن السفارة المصرية بيتك وملاذك».