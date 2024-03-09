اللواء «الششتاوى»: ثأرنا للشهيد عبدالمنعم رياض بقتل 30 إسرائيليا

شهد الاحتفال عرض فيلم تسجيلى تضمّن كلمة لشيخ المجاهدين حسن خلف، رئيس جمعية مجاهدى سيناء الأسبق، قال فيها إنّه بعد حرب 1967 بيوم واحد فقط، بدأت القوات المسلحة الانتشار غرب قناة السويس، وبدأ أبناء سيناء جمع المعلومات فوراً.

وقال اللواء أركان حرب مسعد الششتاوى، خلال الفيلم، إن حرب الاستنزاف بدأت فى الساعة الثالثة ظهراً يوم 9 مارس، وحدثت تراشقات نارية فجأة من القوات الإسرائيلية، وشاءت إرادة الله أن تسقط قذيفة وتتطاير شظاياها ليُستشهد الفريق عبدالمنعم رياض».

وأضاف: «بعدها بأيام قليلة، اعتمدت قواتنا عملية ثأر مدبّر، إذ نفّذت المجموعة 39 قتال، بقيادة المقدم إبراهيم الرفاعى، عملية إغارة ودمّرت الموقع، وقتلت أكثر من 30 فرداً ودمّرت عدداً كبيراً جداً من الدبابات الإسرائيلية، وعادت بأسيرين اثنين».