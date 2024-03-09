رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

اللواء «الششتاوى»: ثأرنا للشهيد عبدالمنعم رياض بقتل 30 إسرائيليا

كتب:

الوطن
09:38 م | السبت 09 مارس 2024
اللواء أركان حرب مسعد الششتاوى

اللواء أركان حرب مسعد الششتاوى

شهد الاحتفال عرض فيلم تسجيلى تضمّن كلمة لشيخ المجاهدين حسن خلف، رئيس جمعية مجاهدى سيناء الأسبق، قال فيها إنّه بعد حرب 1967 بيوم واحد فقط، بدأت القوات المسلحة الانتشار غرب قناة السويس، وبدأ أبناء سيناء جمع المعلومات فوراً.

وقال اللواء أركان حرب مسعد الششتاوى، خلال الفيلم، إن حرب الاستنزاف بدأت فى الساعة الثالثة ظهراً يوم 9 مارس، وحدثت تراشقات نارية فجأة من القوات الإسرائيلية، وشاءت إرادة الله أن تسقط قذيفة وتتطاير شظاياها ليُستشهد الفريق عبدالمنعم رياض».

وأضاف: «بعدها بأيام قليلة، اعتمدت قواتنا عملية ثأر مدبّر، إذ نفّذت المجموعة 39 قتال، بقيادة المقدم إبراهيم الرفاعى، عملية إغارة ودمّرت الموقع، وقتلت أكثر من 30 فرداً ودمّرت عدداً كبيراً جداً من الدبابات الإسرائيلية، وعادت بأسيرين اثنين».

اقرأ المزيد:

من هو الشيخ حسن علي خلف شيخ المجاهدين؟.. قاوم الاحتلال وكرمه السادات

القوات المسلحة تنعى شيخ المجاهدين في سيناء حسن خلف

ابنة الشهيد إبراهيم الرفاعي: والدي عاد بعد حرب 1967 ليؤسس المجموعة 39 قتال

ماجدة الجندي: "الغيطاني" كان فرداً في المجموعة "39 قتال"وعبَر قناة السويس معهم

قائد «المجموعة 39 قتال»: لحظة استرداد أرضنا المحتلة أغلى ما فعلته فى حياتى

الليلة.. "السناري" يستضيف أحد أبطال المجموعة "39 قتال" في حرب أكتوبر

محافظة السويس تكرم أبطال المجموعة 39 قتال صاعقة وأبطال منظمة سيناء
بقلم الوطن