5 نصائح للتعامل مع اللمبة المكسورة الموفرة للطاقة.. لتجنب انبعاثات الزئبق

يكثر استخدام اللمبات الموفرة للطاقة؛ لكونها توفر 80% من الاستهلاك، لكنها تحتوى على كميات من الزئبق والنيون «الفلوريسنت»، وبالتالي يقلق الكثيرون من تسرب انبعاثات الزئبق.

وهناك احتياطات يجب مراعاتها عند استخدام اللمبات الموفرة للطاقة في المنزل، توضحها «الوطن» وفقا لما ذكره جهاز حماية المستهلك، وهي على النحو التالي:

1 - تصنع اللمبة الموفرة للطاقة من الزجاج وهي قابلة للكسر في حالة التعامل الخاطئ، ولهذا يجب الحرص عند إخراجها من العلبة وعند تركيبها أو فكها، حيث يجب مسك اللمبة من القاعدة المعدنية وليس من الزجاج حتى لا تكسر.

2 - يجب عدم الضغط على اللمبة الموفرة بشدة، عند التركيب في دويل الكهرباء حتى لا تكسر.

ماذا تفعل في حالة كسر اللمبة الموفرة للطاقة؟

في حالة كسر اللمبة الموفرة للطاقة، والتي تحتوي على النيون «الفلوريسنت»، يجب اتباع الخطوات الآتية لكون عنصر الزئبق من العناصر المتطايرة في الجو.

1- افتح شباك الحجرة واخرج منها مدة لا تقل عن 15 دقيقة.

2 - ارتدي جوانتي وضع واقي علي الأنف والفم عند الدخول لإزالة الأجزاء المتناثرة والبودرة.

3 - اجمع كل الأجزاء المتناثرة الكبيرة وضعها في كيس بلاستيك وأغلقه بإحكام.

4 - استخدم قطعة قماش مبللة لجمع الأجزاء الصغيرة والبودرة المتناثرة، وضعها في الكيس البلاستيك وأغلقه بإحكام.

5 - لا تستخدم المكنسة الكهربائية قبل عمل الخطوة 3 و4، ثم فرغ كيس المكنسة في مكان آمن.