طرق سداد فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر مارس 2024

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر مارس 2024، للمشتركين الذين تمنعهم ظروفهم من الدفع لمحصل شركات توزيع الكهرباء أو من يفضلون السداد إلكترونيًا.

كيفية سداد فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر مارس

وأتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، خطوات سداد قيمة استهلاك الفاتورة عن شهر مارس 2024، كما يلي.

طرق السداد الإلكتروني

- استخدام كود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال فاتورة الكهرباء، والدفع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر «www.eehc.gov.eg» لجميع فواتير شركات التوزيع «استعلام – دفع فواتير»، من خلال نقاط التحصيل بـ«مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي»، إضافة إلى 120 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق «فوري» المنتشرة في جميع مراكز ومدن المحافظات.

كما يمكن للمشتركين استخدام تطبيقات الموبايل «App Store وPlay Store» و«https://ncedc.gov.eg» لتقديم 3 خدمات، وهي «إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة».

المحفظة البنكية

يمكن الدفع عبر المحفظة البنكية بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، أو المحافظ الخاصة، أو الدفع عبر المحافظ الخاصة بشركات المحمول داخل مصر.