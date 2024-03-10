ماذا تفعل لو استُدعيت للشهادة أمام المحكمة؟

يثار كثيرًا التساؤل حول كيفية التصرف حال استدعاء المحكمة لأحد المواطنين للإدلاء بشهادته في قضية ما، وحرصًا من «الوطن» على نشر الثقافة القانونية بين المواطنين، نرصد لكم في السطور التالية كيفية التصرف في مثل هذا الموقف من خلال رأي خبير قانوني.

طلب حضور للشهادة

قال محمود جمال المحام، والخبير القانوني، إنه يمكن للمحكمة استدعاء أي مواطن عن طريق طلب حضور على يد محضر؛ للإدلاء بشهادته في قضية منظورة أمامها، حتى تستطيع المحكمة إصدار حكمها في القضية وهي مطمئنة له، نظرًا لـن كافة الـحكام الصادرة من المحاكم عادة ما يترتب عليها حقوق أشخاص.

وأضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ استدعاء أي مواطن أمام المحكمة ليدلي بشهادته، أمر واجب التنفيذ، ويجب علي المواطن التوجه للإدلاء بشهادته فيما طلب منه، وإلا ستصدر المحكمة أمر ضبط وإحضار الشاهد.

ضبط وإحضار المواطن حال تخلفه

واستكمل: «وذلك وفقًا لنص المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة، أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة، بدفع غرامة لا تتجاوز 50 جنيهًا ويجوز له أن يصدر أمرًا، بتكليفه بالحضور، أو ضبطه وإحضاره.