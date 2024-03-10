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«القاهرة الإخبارية»: قيادة الجبهة الداخلية بإسرائيل أعدت ملاجئ جماعية لسكان الشمال

كتب:

هانى حسن
08:56 ص | الأحد 10 مارس 2024
جانب من أحداث لبنان

جانب من أحداث لبنان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، أن قيادة الجبهة الداخلية بجيش الاحتلال الإسرائيلي أعدت ملاجئ جماعية لسكان الشمال تحسبا لاندلاع حرب شاملة مع حزب الله، نقلا عن  وسائل إعلام إسرائيلية. 

وأضافت وسائل الإعلام، أن المؤسسة الأمنية انتهت من شراء نحو 80 ألف صندوق مواد غذائية لاستخدامها في الملاجئ حال اندلاع حرب مع حزب الله، وتعزيز الاستعدادات لاحتمال شن هجوم على لبنان.

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