جيش الاحتلال الإسرائيلي: نعزز الاستعدادات لشن هجوم على لبنان كتب: عمرو هلال 07:51 م | السبت 09 مارس 2024 جيش الاحتلال أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يعزز الاستعدادات لشن هجوم في لبنان، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بسبب التعذيب.. استشهاد 27 فلسطينيا اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 4 جنود في معارك بغزة خلال 24 ساعة «القاهرة الإخبارية»: مقتل 4 قادة ألوية و39 قائد فصيل في جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقة مطار غزة المدمر شرقي رفح الفلسطينية «القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف لحزب الله بلبنان جيش الاحتلال الاحتلال لبنان القاهرة الإخبارية بقلم عمرو هلال