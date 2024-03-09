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دراما المتحدة

جيش الاحتلال الإسرائيلي: نعزز الاستعدادات لشن هجوم على لبنان

كتب:

عمرو هلال
07:51 م | السبت 09 مارس 2024
جيش الاحتلال

جيش الاحتلال

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يعزز الاستعدادات لشن هجوم في لبنان، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

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بقلم عمرو هلال